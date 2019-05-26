ВС Армении нарушили режим прекращения огня 19 раз за сутки

26 мая 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана
Бизнес 08:00
Азербайджанская компания о ходе строительства автодороги в Кыргызстане
Бизнес 25 мая 19:42
Какими будут цены в Баку на рынке коммерческих объектов этим летом?
Бизнес 25 мая 19:30
Продолжается расширение агропарка «Ялама»
Бизнес 25 мая 15:10
Али Ахмедов: Азербайджан известен в мире как остров стабильности
Политика 25 мая 14:43
Али Ахмедов: Мощь азербайджанской армии, решимость Президента и воля народа вселяют уверенность в освобождение оккупированных земель
Нагорно-карабахский конфликт 25 мая 13:27
Лента новостей
Российская гимнастка заняла первое место на Чемпионате Европы в Баку в индивидуальной программе среди юниоров
Общество 10:36
В Баку стартовали финалы 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:26
Число погибших при утечке газа на грузовом судне в Китае выросло до 10
Китай 10:17
Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи подал в отставку
Другие страны 09:45
Обнародовано расписание движения поездов по маршруту Баку-Сабунчи-Баку
Экономика 09:40
Наркобарону Эль Чапо отказали в прогулках
США 09:26
Выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
Другие страны 08:49
Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
В мире 08:31
В Европарламент от Латвии могут пройти шесть партий
Европа 08:14