Самед Сеидов: На оккупированных землях не осталось ни одного исторического памятника Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Резолюции ООН прямо указывают на то, что территории Азербайджана находятся под оккупацией.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента), глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, выступая на конференции "Азербайджан на европейском пространстве", проходящей в Баку, сообщает в среду Trend.

Он добавил, что несмотря на оккупацию земель Азербайджана, международная общественность относится к этому равнодушно, демонстрирует двойные стандарты.

Сеидов сказал, что в Азербайджане находятся ответы на вопросы, которые в Европе найти не могут, и в этом плане Азербайджан - прекрасный пример для подражания: "Я уже 20 лет, как член ПАСЕ. В центре Страсбурга есть синагога, но двери ее всегда закрыты. И дело не в том, что никто не приходит туда помолиться. Они не открывается по соображениям безопасности. Потому, что в Европе существует антисемитизм. В центре Баку тоже есть синагога, но в отличие от Европы она всегда открыта. Еврей и азербайджанец могут там спокойно побеседовать. При том, что 95 процентов населения Азербайджана мусульмане, здесь есть действующая католическая церковь. В настоящее время в Баку есть и армянская церковь и она не разрушена. Но на оккупированных территориях Азербайджана не осталось ни одного нашего исторического памятника".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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