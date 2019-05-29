Самед Сеидов: На оккупированных землях не осталось ни одного исторического памятника Азербайджана

29 мая 2019 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Резолюции ООН прямо указывают на то, что территории Азербайджана находятся под оккупацией.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента), глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, выступая на конференции "Азербайджан на европейском пространстве", проходящей в Баку, сообщает в среду Trend.

Он добавил, что несмотря на оккупацию земель Азербайджана, международная общественность относится к этому равнодушно, демонстрирует двойные стандарты.

Сеидов сказал, что в Азербайджане находятся ответы на вопросы, которые в Европе найти не могут, и в этом плане Азербайджан - прекрасный пример для подражания: "Я уже 20 лет, как член ПАСЕ. В центре Страсбурга есть синагога, но двери ее всегда закрыты. И дело не в том, что никто не приходит туда помолиться. Они не открывается по соображениям безопасности. Потому, что в Европе существует антисемитизм. В центре Баку тоже есть синагога, но в отличие от Европы она всегда открыта. Еврей и азербайджанец могут там спокойно побеседовать. При том, что 95 процентов населения Азербайджана мусульмане, здесь есть действующая католическая церковь. В настоящее время в Баку есть и армянская церковь и она не разрушена. Но на оккупированных территориях Азербайджана не осталось ни одного нашего исторического памятника".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава ПАСЕ поддержала пострадавших при взрыве в Лионе
Европа 25 мая 03:17
Азербайджан примет участие в заседаниях Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ в Париже
Политика 21 мая 17:49
Наблюдатели ПАСЕ выражают обеспокоенность в связи с призывом Пашиняна блокировать суды
Армения 21 мая 13:46
Азербайджан примет участие в заседании комитета ПАСЕ в Париже
Политика 18 мая 09:58
Самед Сеидов: Наши отношения с ЕС носят стратегический характер (ФОТО)
Политика 7 мая 09:49
От Пашиняна требуют обнародовать справку о реальном количестве открытых рабочих мест
Армения 16 апреля 10:47
Лента новостей
Минобороны Казахстана закупает медтехнику
Тендеры 20:47
Российские космонавты вышли в открытый космос
Россия 20:43
Эльман Насиров: Попытка Армении придать политическую окраску финалу Лиги Европы УЕФА потерпела фиаско
Политика 20:43
Саакашвили заявил, что не намерен участвовать в выборах в Раду
Другие страны 20:40
Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"
США 20:36
В центре Баку появилась конная полиция
Общество 20:31
Национальный депозитарный центр Азербайджан подписал соглашение с банками
Бизнес 20:21
Узбекистан впервые начал поставлять картофель в Украину
Бизнес 20:09
Президент Ильхам Алиев подписал важный указ для стимулирования производства субъектов МСБ
Политика 20:08