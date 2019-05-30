Представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретилась с сопредседателями МГ ОБСЕ

30 мая 2019 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча членов правления азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), и специальным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на общину, на встрече ее члены сообщили, что обеспечение достойного и мирного сосуществования обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана возможно при условии восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ, вывода оккупационных войск Армении и возвращения на родные земли изгнанных оттуда азербайджанцев.

Было отмечено, что при соблюдении этих условий в регионе возможно установление справедливого и устойчивого мира.

Представители азербайджанской общины также выразили серьезную обеспокоенность в связи с фактом убийства азербайджанского военнослужащего на линии соприкосновения войск во время визита сопредседателей в регион. Было отмечено, что это говорит о незаинтересованности Армении в урегулировании конфликта мирным путем и намерении любыми средствами нарушить ход переговоров.

Также представители общины отметили, что действия направленные на уничтожение исторических и культурных памятников Азербайджана, а также их подмену, совершенно неприемлемы и вызывают серьезную обеспокоенность.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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