ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из 82-миллиметровых минометов - минобороны

18 июня 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении фронта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Азербайджанские позиции были обстреляны из 82-миллиметровых минометов.

Напомним, что подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз, используя также крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района, в селе Заманлы Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны и с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Аджарлы, Новрузлу, Марзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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