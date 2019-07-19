ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

19 июля 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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