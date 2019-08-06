Турал Гянджалиев о "панармянских играх" на оккупированных землях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев распространил заявление в связи с проведением на оккупированных территориях Азербайджана "панармянских игр", передает во вторник Trend со ссылкой на общину.

"Согласно информации, распространенной в армянских СМИ, пятого августа 2019 года на оккупированных территориях Азербайджана проведена «церемония открытия» так называемых «панармянских игр». На «церемонии », проведенной с участием представителей Армении и незаконного образования, действующего на территории нашей страны, выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян в очередной раз продемонстрировал, что страна, которую он представляет, ведет против Азербайджана захватническую политику, не постеснялся открыто заявить об их агрессивной политике, и, что признанный международными организациями и мировым сообществом, в качестве неотъемлемой территории Азербайджана Нагорный Карабах, относится к Армении”, - говорится в заявлении.

По словам Гянджалиева, Пашинян, который придя к власти еще пытался выдавать себя за "приверженца демократических ценностей", вначале препятствовал переговорному процессу противоречивыми заявлениями, но в последнем выступлении, показав свое истинное лицо, однозначно декларирует, что Армения является агрессором.

"На самом деле его заявление свидетельствует о том, что истинная цель Армении – это захватническая политика, и «право на самоопределение», на которое постоянно ссылается преступный режим в Нагорном Карабахе, ничто иное, как попытка замаскировать ее.

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана заявляет в связи с пресловутыми «играми», что они проводятся в местах, где попраны права азербайджанской общины, изгнанной из своих домов, подвергнутой этническим чисткам. В таком случае, проведение этих «игр» способствует дискриминации азербайджанцев, что абсолютно недопустимо”, - говорится в заявлении.

По словам главы азербайджанской общины, спортивные игры и другие совместные мероприятия уместны, но лишь после восстановления признанных на международном уровне границ Азербайджана, и возвращения в свои дома изгнанных сотен тысяч азербайджанцев.

“Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана всегда подчеркивала в своих заявлениях, что до военной агрессии Армении армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха в мирное время совместно участвовали в спортивных играх. Но армянская военная агрессия положила этому конец. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана не выступает против проведения спортивных игр, но подчеркивает, что игры должны служить справедливому миру и умиротворению.

В СМИ Армении и заявлениях преступного режима было отмечено, что для проведения «панармянских игр» приняты должные меры «безопасности». Хотим заявить, что только Азербайджан имеет право принимать меры безопасности и любого другого контроля на всех своих территориях, включая и Нагорный Карабах. Любой шаг, предпринятый страной-агрессором Арменией для «закрепления» результатов оккупации, изначально противоречит международному праву и будет бесполезным”, - подчеркнул Гянджалиев.

“Являясь азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, призываем армянскую общину незамедлительно освободиться от контроля преступного режима, под гнетом которого они живут, и принять наш посыл совместного проживания обеих общин в условиях справедливого и постоянного мира в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал в заключение глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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