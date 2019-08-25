ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

25 августа 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Россия изучают варианты развития совместных проектов в сфере туризма
Бизнес 24 августа 21:00
Производитель минеральной воды в Азербайджане увеличит объемы производства и возможности экспорта
Бизнес 24 августа 14:40
Компания Атена расширяет географию поставок молочной продукции
Бизнес 24 августа 13:48
TAP принесет чистую прибыль в размере 238 млн евро
Энергетика 24 августа 11:07
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 24 августа 09:59
Баку впервые примет Чемпионат мира по акробатической гимнастике в 2022 году
Общество 23 августа 22:49
Лента новостей
Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать ограниченные объемы нефти
Европа 10:18
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Россия 10:06
Иран пытается увеличить доходы от нефти
Экономика 09:53
Королева Великобритании пожаловалась на то, что вертолет Трампа испортил ей газон
Европа 09:36
Лидеры G7 едины во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
В мире 09:11
Компания Трампа сэкономит на выплате кредитов при снижении ставки ФРС
В мире 08:58
ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
В мире 08:25
НАСА сообщило о второй попытке состыковать "Союз" с МКС 27 августа
В мире 08:16
По ж/д Баку-Тбилиси-Карс перевозится около миллиона тонн грузов
Бизнес 08:00