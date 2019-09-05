Продолжается лечение азербайджанского солдата, раненного в результате нарушения режим прекращения огня

БАКУ/Trend/ - Продолжается лечение солдата Бабаева Гасана Адиль оглы 2000 года рождения, получившего пулевое ранение в прошлом месяце в результате нарушения режима прекращения огня в районе Нахчыванской АР азербайджано — армянской границы.

Об этом в четверг сообщил Trend сам Бабаев Гасан. По его словам, несмотря на перенесенную тяжелую операцию все идет нормально, лечение продолжается.

"Слава богу, я выздоравливаю. Операция длилась больше четырех часов. Пуля задела коронарный сосуд на правой ноге и по этой причине была сделана его пересадка. Ранены обе ноги и в настоящее идет заживление»,- сказал солдат.

Напомним, что около 21:30 15 августа в результате грубого нарушения режима прекращения огня в районе Нахчыванской АР азербайджано - армянской границы был ранен наш военнослужащий.

Согласно информации пресс-службы Отдельной общевойсковой армии, солдат срочной службы Бабаев Гасан Адиль оглы 2000 года рождения, во время проведения инженерных работ в направлении Садаракского района Нахчыванской АР был ранен пулей снайпера в область правого бедра. Раненному солдату немедленно была оказана медицинская помощь, и в настоящее время угроза его жизни отсутствует.

Отметим, что конфликт между двумя южно - кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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