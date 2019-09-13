Ровшан Рзаев: До конца года жильем будут обеспечены до 6 тыс. вынужденных переселенцев

13 сентября 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева, до конца этого года жильем будут обеспечены до шести тысяч вынужденных переселенцев.

Об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в пятницу Trend.

Он добавил, что процесс обеспечения жильем беженцев и вынужденных переселенцев продолжается.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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