Турал Гянджалиев: Незаконные "выборы" в Нагорном Карабахе - показатель безвыходного положения режима хунты

13 сентября 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Незаконные "выборы" в Нагорном Карабахе являются показателем безвыходного положения, в которое попал режим хунты.

Об этом сказал журналистам руководитель азербайджанской общины Нагорно Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, фальшивые "выборы" также открыто демонстрируют разногласия между правительством Армении и так называемым "режимом".

"В связи с этим в Нагорном Карабахе проводятся незаконные "выборы", с привлечением пары депутатов и представителей зарубежных стран организуют шоу. Это - просто провокационные поступки, показатель безвыходного положения, в которое попал режим хунты. Они прибегают к таким провокациям, используя находящуюся в смятении армянскую общину. Эти провокации не дадут никакого результата. Мы обращаемся к этим представителям, совершающим незаконные визиты в Нагорный Карабах, стараемся предостеречь их от таких визитов. Естественно, такие визиты не имеют никакого правового основания", - сказал Гянджалиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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