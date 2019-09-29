ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок

29 сентября 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, снайперские винтовки в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Чинари и Айгедзор Бердского района, Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции aзербайджанской aрмии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 28 сентября 09:33
Проведен очередной этап учений «Кавказский орёл - 2019» (ФOTO)
Политика 27 сентября 17:32
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 27 сентября 10:28
Азербайджан и Россия обсудили вопросы военно-технического сотрудничества
Политика 26 сентября 19:05
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 26 сентября 09:58
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 25 сентября 10:13
Лента новостей
Госдеп активизировал расследование против Хиллари Клинтон
США 10:17
Более 70 человек погибли на севере Индии из-за мощных ливней
Другие страны 09:52
В Австрии открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах
Другие страны 09:26
СМИ: число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 30
В мире 09:10
В модернизации ПО “Азеркимья” участвуют передовые компании мира
Энергетика 09:00
SpaceX планирует вывести корабль Starship на орбиту в течение шести месяцев
Другие страны 08:44
В день президентских выборов в Афганистане 32 человека погибли при атаках боевиков
Другие страны 08:15
Глава МИД Мексики призвал бороться с распространением идей расового превосходства
Другие страны 08:11
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м
Другие страны 08:08