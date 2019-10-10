В этом году жилье получат свыше 3700 вынужденных переселенцев в Азербайджане - комитет

10 октября 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году жилье будет предоставлено свыше 3700 вынужденным переселенцам Азербайджана.

Об этом на пресс-конференции, проведенной в исполнительном секретариате правящей партии Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в четверг Trend.

Глава комитета отметил, что на первом этапе в жилом комплекса Гобу-Парк жильем были обеспечены 1026, на втором этапе – 1300 семей.

По словам Рзаева, кроме того, в Ширване жилье будет представлено 300 семьям, в Бейлагане строится 146 частных домов: «В Гекчае, Гёкгеле и Кюрдамире в эксплуатацию будут введены в строй поселки».

Глава комитета добавил, что для распределения жилья работает комиссия.

Рзаев также подчеркнул, что в первую очередь жилье предоставляется тем вынужденным переселенцам, которые проживают в тяжелых условиях: «В настоящее время таких семей 24 тысячи».

В заключение он отметил, что сделаны обращения для выделения земельных участков под строительство жилья.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хзар Ахундов)

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