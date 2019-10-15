Азербайджан направил российской стороне ноту

БАКУ/Trend/ - В министерство иностранных дел РФ направлена официальная нота, выражающая обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с участием заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина 11 октября этого года в мероприятии, которое было организовано самопровозглашенным режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

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