Политолог: Пашинян всячески затягивает время

БАКУ/Trend/ - Разговор про референдум по вопросу оккупированных земель Азербайджана, которые Пашинян некоторое время назад объявил частью Армении, затеян им исключительно для внутреннего потребления и только после того, как саммит стран Движения неприсоединения, а это больше 120 государств мира, подтвердили, что Карабах -неотъемлемая часть Азербайджана.

Об этом сказал Trend известный российский историк, политолог Олег Кузнецов.

По словам политолога, Пашинян всячески оттягивает время, выискивая все новые уловки и увертки, чтобы уклониться от ответа на вопрос по существу:

«Для него не имеет принципиального значения форма и формат референдума, если таковой будет проводиться, ему просто нужно продлить свое пребывание во власти до того момента, когда он состоится в будущем. Не стоит искать здравый смысл в хаотических и бессмысленных действиях когорты находящихся сейчас у власти в Армении политиков, обеспокоенных сегодня лишь вопросом сохранения собственного пребывания во власти, без чего их жизнь потеряет всякий смысл. Красование и самолюбование на вершине пирамиды - вот их цель, а чтобы толпа их слушала и восхищалась, а не роптала и не пыталась их оттуда сковырнуть, надо сверху вниз бросать громкие лозунги, особенно - сложновыполнимые, наподобие проведения референдума по вопросу, который к внутренней политике Армении никак не относится».

Эксперт отметил, что эти тезисы Никол Пашинян повторяет с мая прошлого года как буддист мантру:

«И я более чем уверен, что он будет повторять его и впредь, так как ничего принципиально нового, что бы могло соответствовать реалиям сегодняшнего дня, он придумать явно не в состоянии. Этот рефрен у него не от твердости позиции по вопросу нагорно-карабахского урегулирования, а от, извините, скудоумия и неспособности адекватно оценивать реалии меняющегося мира».

Российский историк заявил, что с момента прихода Пашиняна к власти в Армении, сначала де-факто, а потом и де-юре, в переговорном процессе не только не наметилось какой-либо перспективы, но он был отброшен назад к середине 1990-х годов.

«Давно пора честно и откровенно признать, что переговоры находятся в глухом тупике, и способны сдвинуться с мертвой точки лишь в результате давления на Армению. Хотя я не исключаю и мирного варианта развития событий, если, к примеру, накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Россия и другие страны СНГ заставят Армению самостоятельно денацифицироваться и тем самым подорвут идеологическую основу режима оккупации азербайджанских земель».

Касаясь слов Пашиняна о том, что «сегодня армянская сторона несет потери», политолог отметил, что потери армянской стороны в карабахском конфликте выражаются не только в гибели военнослужащих на передовой и в тылу, но также потерями в экономике и на мировой арене, особенно на фоне успешных дипломатических демаршей Азербайджана на протяжении последнего месяца:

«Поэтому мне сейчас не вполне понятно, что конкретно Никол Пашинян имел в виду в данном конкретном случае, на какие потери - людские, финансово-экономические или имиджевые он указывал. Впрочем, сегодня это не имеет принципиального значения.

Пашинян всегда ориентируется только на внутреннюю аудиторию, а с остальным миром от его имени и от имени Армении в его команде разговаривают министр обороны Тоноян и министр иностранных дел Мнацаканян. Как только он оказывается на каком-либо международном форуме собственной персоной, так сразу же оказывается в демонстративной изоляции, что прекрасно показал саммит глав стран СНГ в Ашхабаде 10-11 октября. Сегодня внутренний фронт для Пашиняна важнее внешнего: он не смог окончательно сломать "карабахский клан", стабилизировать ситуацию в экономике, привлечь внешние инвестиции, не смог качественно повысить уровень жизни своих соотечественников, рассорился по вопросам экономического партнерства с Россией. И вот эта ситуация висит сейчас над ним как Дамоклов меч. И он сегодня просто обязан говорить, говорить, говорить, чтобы самому не было так страшно...».

Напомним, что в воскресенье во ходе прямого эфира на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал рад примечательных заявлений.

В своем заявлении Пашинян вновь повторил свой предыдущий тезис относительно карабахского урегулирования: "Я говорил, что любое решение карабахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана". Вместе с этим премьер-министр Армении признал, что «сегодня армянская сторона несет потери».

Также, по словам Пашиняна, основная его задача за столом переговоров - найти решение, приемлемое для армянского народа. Если этот вариант будет найден, то он будет представлен народу и вынесен на всеобщее обсуждение. Премьер Армении убежден, что решение должно быть принято в общенациональном формате, и если будет необходимо, можно провести референдум.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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