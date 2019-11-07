Искажение общепризнанных фактов и ложь не помогут Армении решить Карабахский конфликт - грузинский историк

7 ноября 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Армения продолжает вести разнузданную подрывную пропаганду. Очередным ораторским “перлом” официального Еревана из этой серии стало заявление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Шведском университете международных отношений - насквозь лживое и противоречащее не только международному праву, но и элементарной логике и фактам новейшей истории региона.

Мнацаканяна спросили, готова ли Армения вместе с Азербайджаном пойти в международный арбитраж для изучения военных и иных преступлений, совершенных армянами?

В ответ на это, глава внешнеполитического ведомства Армении разразился абсолютно провокационной и несусветной речью крайне далекой от политической лексики и канонов нравственности. В своей речи армянский политик явил беспрецедентные образцы научно-исторического и политико-правового невежества, а по сути - ступил на путь разжигания потенциальной, полномасштабной войны, обвинив Азербайджан якобы в оккупации Агджакенда (Геранбойский район), Ходжавендского и Тертерского районов - исконно азербайджанских территорий, часть из которых ныне под армянской оккупацией. Что именно послужило причиной столь абсурдных заявлений главы МИД Армении неизвестно - отсутствие ли элементарных знаний или наглое игнорирование резолюций международных организаций.

Для Trend ситуацию прокомментировал известный грузинский историк, профессор Сухумского государственного университета, президент Кавказского международного центра исследований истории и геополитики Гурам Мархулия.

По словам грузинского ученого, когда хотят решения конфликта, политики и дипломаты ведут сдержанную и конструктивную риторику, пытаются найти способы сосуществования. Однако со стороны Армении такое желание пока не просматривается.

«Задиристые заявления, а тем более искажение общепризнанных фактов и ложь не помогут Армении решить карабахский конфликт. На сегодняшний день решение этого вопроса мирным путем в первую очередь выгодно Армении. Всем известно, какое в Армении экономическое положение, геополитические реалии, и конечно же, слабое в сравнение с Азербайджаном вооружение. Думаю, армянские политики могли бы тратить свои силы гораздо рациональнее, к примеру, на решения своих внутренних проблем».

Профессор отметил, что армянские руководители должны понимать, что резкие заявления, как правило, вызывают ответную реакцию и словесную пикировку.

«Своей деструктивной риторикой армянское руководство ставит переговорный процесс перед реальной перспективой полного и окончательного провала. Если в военном плане на линии соприкосновения наблюдается относительное затишье, то полемика только накручивается армянской стороной. Дело в том, что, сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Всей мировой общественности известно о зверствах армянских сепаратистов против мирного населения Азербайджана. И сегодня слова главы МИД Армении смехотворны. Все основные принципы и элементы по Карабахскому конфликту четко изложены в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всем давно известны. Все международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. А безосновательные речи, преднамеренно и нагло искаженные факты только тормозят процесс урегулирования. Очевидно, что заявления МИД Армении о «подготовке народов к миру» есть ничто иное, как лицемерие. Речь Мнацаканяна дала еще один повод усомниться в искреннем стремлении армянского руководства и, тем более, готовности, предпринять решительные шаги на пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал грузинский историк.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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