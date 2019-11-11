Лавров: Сопредседатели МГ ОБСЕ стараются, чтобы компромисс по карабахскому урегулированию отражал реальный баланс интересов

11 ноября 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ стараются, чтобы компромисс по нагорно-карабахскому урегулированию отражал реальный баланс интересов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

«Принципы территориальной целостности, самоопределения и исключительно мирного урегулирования споров закреплены во всех вариантах документов, которые обсуждаются между сторонами. И в любом случае окончательное решение должно учитывать все эти принципы. С этим не спорит ни Ереван, ни Баку. Но, а дальше это искусство дипломатии. Любой договор, тем более по такому сложному вопросу – это компромисс. И мы, как сопредседатели, стараемся, чтобы компромисс был честным, отражал реальный и справедливый баланс интересов», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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