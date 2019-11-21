Валентина Матвиенко: Стороны карабахского конфликта должны проявить сдержанность

21 ноября 2019 16:52 (UTC+04:00)

Стороны карабахского конфликта должны проявить сдержанность, чтобы найти эффективное решение по урегулированию проблемы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в четверг с председателем парламента Армении Араратом Мирзояном в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она отметила, что Россия в рамках деятельности по линии ОБСЕ содействует урегулированию карабахской проблемы.

"Сейчас в этом регионе спокойная обстановка, но нас беспокоит риторика, которая не способствует созданию благоприятной атмосферы в поиске решения по урегулированию карабахской проблемы. Мне кажется, надо быть более сдержанными, чтобы найти компромиссное решение и продвигаться вперед, потому что и в Армении, и в Азербайджане люди хотят мира и нормальной жизни для развития. Мы будем делать все, чтобы эффективно выполнять роль посредника", - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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