Информация, распространенная армянской стороной, якобы о попытке провокации со стороны азербайджанской армии - ложь - минобороны

26 ноября 2019 22:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской стороной, якобы о попытке провокации со стороны подразделений азербайджанской армии на линии фронта в Агдаринском направлении, является ложной, необоснованной и дезинформацией.

Как сообщили Trend в ответ на запрос в министерстве обороны, видно, что наблюдаемая в последнее время стабильная ситуация на линии фронта не удовлетворяет военно-политическое руководство Армении, и она пытается отвлечь армянский народ от проблем в своей стране, распространяя такую информацию.

С другой стороны, как и всегда, боязнь азербайджанского солдата всегда держит в страхе врага.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али)

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