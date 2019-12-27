Азербайджанская община Нагорного Карабаха отчиталась о проделанной работе

27 декабря 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С даты формирования нового правления "Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана" прошел один год.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим проведено заседание правления общины.

Руководитель общины Турал Гянджалиев выступил с подробным отчетом о проделанной за прошедший год работе, реализованных проектах.

"Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана держала в центре внимания международные отношения, информационно-аналитическую сферу, связи с общественностью и медиа структурами, деятельность в социальных сетях, мероприятия в стране и другие важные вопросы. Одной из основных целей проведения регулярных встреч с международными организациями стало доведение до их сведения позиции Общины по различным вопросам. С этой точки зрения встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, с послами зарубежных стран в Азербайджане, в том числе встречи в Бакинских представительствах Евросоюза, Совета Европы, ООН, Комитета международного красного креста имели большое значение", - сказал Гянджалиев.

Руководитель общины счел полезным участие в конференции о правах беженцев и вынужденных переселенце в ходе Совещание ОБСЕ по рас-смотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому измерению, в 2019 году в Варшаве, а также визиты делегаций Общины в город Лос-Анджелес США, турецкую Анкару и Брюссель, который считается политическим центром Европы.

Далее члены Правления поделились мнениями о проделанной в течение года работе.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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