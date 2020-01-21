Посольство: США по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в мирном урегулировании карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты Америки как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ по-прежнему твердо привержены делу оказания сторонам нагорно-карабахского конфликта помощи в его мирном урегулировании, сказали Trend во вторник в посольстве США в Азербайджане.

«Об этом неоднократно заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и мы еще раз повторяем, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться, в частности, на принципах Хельсинкского заключительного акта о неприменении силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, равенстве прав и самоопределении народов», - сказали в посольстве.

Было отмечено, что Соединенные Штаты полностью поддерживают совместное заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ на заседании Совета министров ОБСЕ в Братиславе в декабре прошлого года, содержащее призыв к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер и мер безопасности для создания атмосферы, способствующей миру, и призывающее стороны вести добросовестные субстантивные переговоры. В этом заявлении отмечается, что статус-кво является неприемлемым, и не может быть военного решения конфликта, сказали в посольстве.

«В связи с этим Соединенные Штаты приветствуют намерение министров иностранных дел Азербайджана и Армении вновь встретиться в начале 2020 года под эгидой сопредседателей. Формат Минской группы ОБСЕ остается незаменимым центром усилий по достижению устойчивого урегулирования», - добавили в посольстве.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.