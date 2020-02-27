ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Фарахли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мехдили Джабраильского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.