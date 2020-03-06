Армения вновь совершила провокацию на границе - Госпогранслужба Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня армянские СМИ распространили информацию о том, что якобы азербайджанская сторона совершила диверсию в направлении Газахского района азербайджано-армянской границы, в результате чего был ранен армянский военнослужащий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана (ГПС).

Информация о диверсии со стороны военнослужащих погранслужбы не соответствует действительности и не отражает реальность: «Начиная с сегодняшнего утра погранично-боевые пункты Азербайджана в направлении села Джафарли Газахского района подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий и снайперских винтовок со стороны подразделений армянских ВС, расположенных вблизи сел Севкар и Сырыгуюг Иджеванского района Армении. Провокация противника была пресечена ответным огнем, в результате чего обстрел с боевых позиций ВС Армении по погранично-боевым пунктам Азербайджана был подавлен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)