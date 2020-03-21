ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Заманлы Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Мерзили Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.
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