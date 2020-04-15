Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление

БАКУ /Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев распространил заявление, сообщает в среду Trend со ссылкой на Общину.

"В настоящее время самая большая проблема, с которой столкнулся мир - это не знающая границ пандемия коронавируса. Азербайджан предпринимает необходимые и упреждающие шаги для обеспечения здоровья и безопасности граждан, защиты их от социально-экономических последствий этой пандемии", - говорится в заявлении.