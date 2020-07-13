ЕС обеспокоен напряженностью на азербайджано-армянской границе

БАКУ/Trend/ - Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар выразил обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает в понедельник Trend.

«Весьма обеспокоен перестрелкой на армяно-азербайджанской границе. Для обеих стран важно проявлять сдержанность и использовать все каналы связи, как прямые, так и посреднические услуги сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - написал он на своей странице в Твиттер.

Кроме того, член Европарламента от Болгарии Илхан Кючюк назвал данные события тревожными.

«Поступают очень тревожные новости с азербайджано-армянской границы. Я настоятельно призываю все стороны воздерживаться от насилия и уважать принцип территориальной целостности в рамках международно признанных границ», - написал он на странице в Твиттер.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)