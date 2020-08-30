ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.