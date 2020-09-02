Парвин Керимзаде: Поездка Пашиняна в Ханкенди - часть коварного плана Армении

БАКУ /Trend/ - Очередная военная провокация страны-оккупанта Армении в направлении Товузского района Азербайджана 12-16 июля, спланированная попытка нападения на международно признанные территории Азербайджана, были решительно пресечены азербайджанской армией.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Парвин Керимзаде.

Депутат отметила, что вслед за провокацией в Товузском направлении, военно-политическое руководство Армении направило 23 июля на линию соприкосновения войск в Геранбойском направлении Азербайджана диверсионно-разведывательную группу. Азербайджанская армия нарушила планы армянских вооруженных сил совершить эту провокацию. К тому же, задержали командира группы, старшего лейтенанта Гургена Алавердяна: «После провокации в Товузском направлении, провалившаяся диверсионно-разведывательная операция армянской армии в Геранбойском направлении еще раз доказала, что азербайджанская армия всегда готова нанести сокрушительный удар коварному противнику, отразить все военные провокации. С другой стороны, армянская власть, которая, не переставая, продолжает захватническую политику, внося поправки в закон «Об обороне», стала создавать правовую базу для привлечения в армию наемников под видом «добровольных военных соединений». Как продолжение шага, рассчитанного для использования в своих грязных целях страшного взрыва в Бейруте, захватническая власть стала готовиться к принятию нового закона «О репатриации», подразумевающего намерение облегчить приезд в страну проживающих за рубежом армян, а в действительности - террористов, наемников и заселение ими оккупированных азербайджанских территорий. Используя в грязных целях ситуацию в Бейруте, Армения заявила о плане незаконного заселения этническими армянами из Ливана оккупированных территорий Азербайджана. Тем самым Армения не скрывает своих намерений укрепить результаты этнической чистки, которая была проведена ей в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана ».

Она напомнила, что 29 августа Никол Пашинян находился в поездке на оккупированных азербайджанских территориях, встретился там с армянскими вооруженными соединениями, все это говорит о том, что захватническая власть Армении не готова к миру, не проявляет интереса к решению проблемы за столом переговоров: «Поездка главы военно-политического руководства Армении в оккупированный город Ханкенди стало новым месседжем, подтвердившим, что страна-агрессор против мирного урегулирования конфликта и продолжает оккупационную политику. Прибегая к новым провокациям после поражения, профессионально используя ложь и политический блеф, армянская власть должна уже понять, что азербайджанский народ скоро освободит оккупированные территории».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)