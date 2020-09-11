Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк

Нагорно-карабахский конфликт 11 сентября 2020 20:10 (UTC+04:00)
Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк

БАКУ/Trend/ - Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории абсолютно противоречит международному праву.

Об этом сказал Trend в пятницу известный ливанский историк Али Бекраки.

Он отметил, что переселение ливанцев армянского происхождения является нарушением международного права, что подтверждается тем, что ни одна страна мира не признает легитимность и юрисдикцию режима на оккупированных азербайджанских территориях.

“Нагорный Карабах является исконно азербайджанской территорией, попытка отрицать этот исторический факт, а также изменить ее демографический состав обречена на провал,” - подчеркнул Бекраки.

По его словам, армяне Ливана применяют двойные стандарты по отношению к Ливану.

“Армянам Ливана трудно определиться, кто они на самом деле — граждане Ливана, или все же граждане Армении. Когда затронуты их личные интересов, они высокопарно декларируют, что являются исконными ливанцами и обладают всеми присущими им правами в Ливане. Однако, когда речь доходит до национальных интересов, они утверждают, что являются гражданами Армении“, - отмечает Бекраки.

“Если ливанцы армянского происхождения заявляют, что они все же граждане Армении, то каким образом у них шесть министров, партия и депутаты в Парламенте арабского Ливана?” - задается риторическим вопросом историк.

По словам Бекраки, если граждане Ливана, попирая все принципы международного права, переселяются на оккупированные территории, минуя международные установки, они безусловно подлежат уголовной ответственности, а все каналы, способствующие незаконному переселению, должны быть перекрыты.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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