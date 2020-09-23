ВС Армении продолжают пулеметный и снайперский обстрел азербайджанских позиций

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и в селe Гюннут Шарурского районa Нахчыванской АР.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.