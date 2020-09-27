Ракетно-артиллерийский удар по мирному населению Азербайджана - закономерное выражение сути откровенно нацистского режима Армении - российский аналитик

БАКУ/Trend/ - Ракетно-артиллерийский удар армянской армии по мирному населению Азербайджана на рассвете в воскресенье мне вольно или невольно напоминает почти такой же день 22 июня 1941 года, когда войска гитлеровской Германии - точно так же вероломно, без объявления войны и в выходной день - напали на Советский Союз.

Как сообщает Trend, об этом российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов написал на своей странице в Facebook.

«Впрочем, ничего иного от последователей идейного нациста Гарегина Нжде ожидать не приходится. Как показывает история, нацизм и фашизм, на какой бы национальной почве они ни формировались и развивались, - всегда и везде идут по пути ненависти, агрессии и войны. Все то, что случилось на рассвете в воскресенье 28 сентября 2020 года, рано или поздно должно было случиться, ибо это есть закономерное выражение сути откровенно нацистского режима, который годфами создавался и существует в современной Армении. Азербайджан вынужден вести войну на своей территории и за свою территориальную целостность, его война - справедливая и правильная, надеюсь, что в Новейшую историю этой страны она войдет под именем "Освободительной" или даже "Отечественной" и станет победоносной, как и все такие войны в мировой истории. Я желаю победы азербайджанскому оружию и мужества азербайджанскому народу», - написал он.