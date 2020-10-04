Улицы Парижа и Нанта увешаны плакатами "Карабах – это Азербайджан!"

БАКУ/Trend - Улицы французских городов Париж и Нант увешаны плакатами с лозунгами в поддержку Азербайджана.

В ходе акции, организованной членами проживающей во Франции азербайджанской общины, в специальных местах в густонаселенных районах были вывешены плакаты с лозунгами "Остановить армянскую агрессию в Нагорном Карабахе!", "Нагорный Карабах – это Азербайджан!", "Освободите оккупированные территории!".

Акцию, привлекающую внимание местных жителей к проблеме оккупации азербайджанских земель, наши соотечественники продолжат и в других городах Франции.