В крупном новостном агентстве The Washington Post опубликован материал освещающий последние события в зоне нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - В крупном новостном агентстве мировой известности - The Washington Post, опубkикована статья под названием "Azerbaijan says Armenia targets cities outside conflict zone" (Азербайджан сообщил о нападении Армении на города вне зоны конфликта), передаёт в понедельник Trend.

В представленном материале освещаются основные события, произошедшие начиная с 27 сентября 2020 года, когда Армянские вооруженные силы начали крупномасштабную атаку на территории Азербайджана, с особым упором на события произошедшие в воскресенье четвёртого октября.

В новостном материале приводятся цитаты заявлений высокопоставленных лиц Азербайджана, в том числе помошника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, а также представителей министерства обороны Азербайджана.

Отметив факт освобождения азербайджанского города Джабраил от оккупации, автор материала также приводит ряд цитат вынужденных переселенцев по данному случаю: «Новость об освобождении Джабраила - самая радостная и самая желанная новость для меня и моей семьи», приводит автор цитату Зульфии Амираслановой, которая также сообщила, что она и ее семья были вынуждены покинуть Джабраил в 1993 году и сейчас живут в Баку.