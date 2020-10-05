ВС Армении подвергли обстрелу продовольственный рынок в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу центральный рынок Гянджи.

Об этом, как сообщает Trend, написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Как рынок может иметь какое-либо военное значение? Этот ракетный удар был нанесен с единственной целью - вызвать массовые жертвы среди гражданского населения. Терроризм Армении против мирных азербайджанцев продолжается», - написал Гаджиев.

«Интенсивные ракетные обстрелы со стороны Армении Гянджи, Мингячевира, Барды, Тертера и других крупных городов Азербайджана являются государственным террором, проводимым Арменией с целью убийства мирных жителей. Необходимо привлечь к ответственности военно-политическое руководство Армении», - написал Гаджиев.

(Автор: Наргиз Садыхова)