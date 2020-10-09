Заявление МИД Германии — результат непонимания сути карабахского конфликта — Сванте Корнелл

БАКУ /Trend/ - Заявление министра иностранных дел Германии отражает отношение международного сообщества к нагорно-карабахскому конфликту за последние тридцать лет.

Об этом сказал Trend директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл.

«Заявление министра иностранных дел Германии не удивительно, так как оно отражает позицию международного последних тридцати лет. Его можно резюмировать следующим образом: стремление избежать неприятностей, а не разрешить конфликт. Другими словами, снова «заморозить» конфликт», - сказал Корнелл.

Конечно, сказал Корнелл, всякий раз, когда конфликт обостряется, наиболее естественным является желание просто прекратить насилие.

«Но мне кажется, что в данном заявлении отсутствует понятие ситуации и оно отражает определенное непонимание конфликта. Заявление предполагает, что прекращение огня несет плюсы для обеих сторон. Оно, нравится это кому-то или нет, не учитывает тот факт, что для Азербайджана немедленное прекращение огня означает возвращение к ситуации оккупации некоторой части его территории. Возможно, меньшей территории, чем раньше, но тем не менее», - добавил Корнелл.

Корнелл отметил, что, другими словами, с азербайджанской точки зрения призыв лишь к немедленному прекращению огня равносилен призыву к продолжению оккупации азербайджанской территории.

«И, таким образом, если нет веского военного обоснования для согласия на прекращение огня, идея прекращения огня не будет достаточно привлекательной для Азербайджана, чтобы ее принять — если она также не включает обязательство международного сообщества найти решение конфликта, которое приведет к прекращению оккупации территорий Азербайджана», - сказал он.

«Такое обязательство должно было существовать давным-давно и предотвратило бы войну, которую мы наблюдаем сейчас. По крайней мере, эти боевые действия должны привести к появлению такого обязательства», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)