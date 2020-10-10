Внукам сегодняшней армянской элиты придется краснеть от стыда

БАКУ /Trend/ Большой город. Оживленная пешеходная улица. Люди снуют туда и обратно. Кто-то прогуливается, кто-то усталый возвращается с работы домой, туристы, задрав головы, щелкают своими смартфонами.

Вот появился бородатый лысеющий мужчина средних лет индоарийской наружности, в армейской майке стран НАТО, разложил складной столик и, вытащив из кармана три наперстка, стал зазывать: «Хорошее зрение, большая премия…отгадываем, где шарик!»

Вокруг сразу собралась небольшая толпа любопытных, подошла и группа туристов, кажется, французов и греков. Кто-то сделал ставку.

«Так,… хрупкого француза удалось развести, но это мелочи, нужна крупная рыба, чтобы сорвать хороший куш».

«Вот то, что надо! Красивая женщина с дорогой сумочкой в руках, похожа на россиянку. Ее бы раскрутить, да по полной, россияне ведь доверчивый народ…эй, красавица, эй, стой, давай сыграем!». Но нет, скосив взгляд и оглядев мужичонку с головы до ног, она даже не замедлила шаг. «Жаль, очень жаль».

«А,… вот же он, мой клиент, кавказец в грузинской войлочной шапочке, явно не любит проигрывать…такого легко будет раздеть до нитки». Но мужчина в сванке, засмотревшись куда-то, чуть не опрокинул столик вместе с его хозяином, потом, взглянув в бегающие глазки, плюнул и удалился.

А вот еще двое, тоже, кажется, какие-то горцы с Кавказа. «Эй, ребята, вы откуда…Лерик? Гусар? Где это? А, в прочем, неважно. Не хотите ли сыграть, ...подходите, поймайте свою удачу». Но те, что-то сказав друг другу, рассмеялись и перешли на другую сторону улицы.

«Сегодня не мой день», обреченно вздохнул он, складывая свой столик.

Пусть простит меня читатель за разыгравшееся воображение, но очень уж эта аналогия просилась на бумагу. Сегодня Пашинян вместе с так называемой армянской элитой играет в «наперстки» с остальным миром, лишь бы отсрочить приближающийся крах.

В ход идет все – от задачи любым способом втянуть в конфликт Россию, до попыток перевести его в религиозное русло («Первые в мире крестоносцы, факелоносцы цивилизации борются насмерть против тьмы радикального ислама»).

Но ни Россия, ни Грузия, ни Иран, ни многие другие не стали играть в эту грязную игру. А вот «хрупкий француз» купился на мошенническую схему, но, кажется, так и не понял, что ереванские наперсточники его грубо подставили.

Армянские провокаторы рассмешили и народы, проживающие в Азербайджане – талышей, лезгин, аварцев, русских.

Несколько дней назад главари ОПГ (организованная преступная группировка) «НКР» обратились с воззванием к «братьям и сестрам» талышам и лезгинам с мольбой не идти воевать в Карабах, а если они уже там, то переходить на сторону «арцахской армии».

Не обладая менталитетом жителей Кавказа, и оценивая других по собственным меркам (вспомним предательство армян в 1915 году в Восточной Анатолии), они даже не осознают, что, сделав подобное обращение, они вконец пали в глазах представителей этих народов.

От безысходности сложившихся обстоятельств некоторые принимают трудные для себя решения, другие кончают собой, кто-то решает плыть по течению, ничего не предпринимая – вариантов много.

В Армении же решили до конца использовать большую ложь, наемников и запрещенные приемы при ведении боевых действий. Но там не задумываются о том, что в будущем их потомки могут испытать глубочайшее чувство вины и стыда, когда речь зайдет о сегодняшних событиях, ведь они будут продолжать жить в тех же местах, и быть соседями с теми же людьми.

Азер Ахмедбейли