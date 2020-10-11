Армения в любом случае будет вынуждена уйти из Нагорного Карабаха - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Подписание договора о прекращении огня в гуманитарных целях - это закон войны, это необходимость, сказал Trend в субботу президент "Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа" Гурам Мархулия, комментируя итоги вчерашней встречи глав МИД Азербайджана и Армении по инициативе главы МИД России.

"Что касается мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то отмечу, что Азербайджан на протяжении 30 лет твердил об этом всему мировому сообществу, в то время как до армян не дошел призыв азербайджанского руководства. Но сейчас, когда уже действительно изменился статус-кво, Армения вынуждена сесть за стол переговоров и подписать договор о поэтапном выводе своих войск с оккупированных территорий Азербайджана. Только эти условия удовлетворят Азербайджан", - сказал Мархулия.

По его словам, естественно, самый лучший способ - это мирное урегулирование конфликта.

"Война - это ужасно, и до руководства Армении должна наконец дойти одна истина: она в любом случае будет вынуждена уйти из Нагорного Карабаха", - сказал Мархулия.

По мнению эксперта, если возможно мирное решение этого конфликта, то этот шанс нельзя упускать.

"Армянская сторонабомбит города, находящиеся вне зоны конфликта. Мы уже видим, что Армения в кризисе и поэтому ее руководство постоянно стремится вовлечь в конфликт другие страны", - сказал Мархулия.

(Автор: Тамилла Мамедова)