С начала атак армянских ВС убит 41, ранены 205 мирных граждан Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила обновленные данные в связи с атаками подразделений ВС Армении на гражданское население Азербайджана.
Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате атак ВС Армении с 27 октября убит 41, ранены 205 гражданских лиц.
В непригодное состояние пришли 146 объектов гражданской инфраструктуры, 57 многоквартирных зданий, 1 165 частных жилых домов.
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