Произвол Армении делает перемирие бессмысленным - депутат

БАКУ /Trend/ - Временное прекращение огня по гуманитарным соображениям не означает, что армяне должны вести огонь по нашим позициям и нашему гражданскому населению. Мы привержены всем договоренностям. Однако произвол другой стороны делает подписанное соглашение бессмысленным.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, тот факт, что в результате ракетного обстрела Гянджи скончались девять и получили ранения более 30 человек, показывает невозможность каких-либо договоренностей с армянами.

"Не надо сидеть за столом переговоров с террористами и вандалами, нужно продолжать операции по их уничтожению. Они должны пасть на колени перед нашей армией. Мы не должны позволить, чтобы они пришли в себя. Насколько больше гуманизма мы проявляем, к настолько большим зверствам прибегает противная сторона. Мы не должны позволить им опомниться, перевести дух.

Мы, как народ, должны сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего и быть готовыми взяться за оружие, чтобы положить конец этому вандализму и террору Армении. Наш народ решительно настроен на победу. Мы должны вести наступательные операции, пока не будет уничтожен последний террорист оккупационных войск. Победа за нами!", - сказал Азер Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)