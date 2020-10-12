Эскалация нагорно-карабахского конфликта - результат несоблюдения международного права - посол Алжира

БАКУ /Trend/ - Безотлагательность и серьезность нынешней ситуации в рамках нагорно-карабахского конфликта диктует необходимость возврата к политическим и правовым основам, предусмотренным резолюциями ООН для всеобъемлющего урегулирования конфликта, которое может способствовать стабильности и коллективной безопасности в регионе.

Об этом Trend сказала чрезвычайный и полномочный посол Алжира в Азербайджане Салима Абдельхак.

Дипломат отметила, что ухудшение ситуации в рамках конфликта является результатом несоблюдения международного права.

«Похоже, международное сообщество забыло, в каких условиях и с какой целью создавалась ООН. 75 лет работы по созданию свода норм международного права для мира, безопасности и развития в настоящее время игнорируются. Сколько времени мы потеряли в нагорно-карабахском конфликте и других конфликтах, когда существует правовая основа для их урегулирования? Представьте, что это время могло бы быть вложено в развитие, сотрудничество и солидарность! Безотлагательность и серьезность нынешней ситуации в регионе диктует возврат к политическим и правовым основам, предусмотренным резолюциями ООН, для всеобъемлющего урегулирования, которое может способствовать стабильности и коллективной безопасности в регионе», - сказала Абдельхак.

Посол подчеркнула абсолютную необходимость снижения напряженности в регионе и возвращения к диалогу и переговорам в соответствии с международным правом.

Она отметила, что Алжир всегда был привержен международному праву.

"Алжир всегда был привержен международному праву и придерживался дипломатии мира. С момента обретения независимости и вступления в Организацию Объединенных Наций Алжир включил стремление к миру в качестве основной ценности в свой общий региональный и международный политический подход и посвятил большую часть своих усилий в Африке и арабском мире делу содействия миру через мирное урегулирование споров, посредничество и сотрудничество как факторы сближения народов и предотвращения рисков конфликтов. ", - сказала Абдельхак.

Посол выразила уверенность в том, что следует возобновить сдержанность и мудрость, чтобы предотвратить кровопролитие и укрепить надежду на очень тесные переговоры на основе международного права.

Абдельхак также выразила свои искренние соболезнования азербайджанскому народу и, в частности семьям погибших и подтвердила поддержку Алжиром призывов к миру.