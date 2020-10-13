В оккупированном Ханкенди готовятся встречать азербайджанских солдат (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В оккупированном Карабахе местные жители уже готовятся встречать азербайджанских солдат. При этом местные "власти", понимая неизбежный конец своего режима, занимаются мародёрством, терроризируют и избивают людей.

Об одном из таких чудовищных фактов написала жительница Ханкенди Нуне Гаспарян. Она с возмущением рассказывает о том, как одна пожилая женщина, готовясь к входу в Ханкенди азербайджанских войск, вывесила плакат с надписью "Добро пожаловать!" на азербайджанском языке.

В итоге в ее дом ворвалась полиция, бедную старушку вышвырнули на улицу и избили до полусмерти.

"Полиция также отлично занимается мародёрством, грабит дома уехавших из города. Не удивлюсь, если Араик (Арутюнян, главарь сепаратистов - ред.) наградит из званиями героев",- разочарованно пишет женщина.