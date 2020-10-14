В решающий момент Путин внес свой вклад в переговоры по Карабаху - Лавров

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин следил за переговорами глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и внес свой вклад в решающий момент дискуссии.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, - рассказал глава МИД РФ. - Он контролировал наши ночные бдения, и уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали".