В решающий момент Путин внес свой вклад в переговоры по Карабаху - Лавров
БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин следил за переговорами глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и внес свой вклад в решающий момент дискуссии.
Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, - рассказал глава МИД РФ. - Он контролировал наши ночные бдения, и уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали".
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