Телеканал France 24 показал репортаж о ракетном обстреле Гянджи ВС Армении (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Телеканал France 24 (Франция) показал репортаж о ракетном обстреле вооруженными силами Армении города Гянджа.

Как сообщает Trend, в репортаже были представлены кадры разрушенных в результате ракетного удара Армении зданий, людей, потерявших своих близких.

В ходе репортажа журналист канала France 24 побеседовал с людьми, уцелевшими под завалами и довел до внимания зрителей, что ракета была выпущена на жилые дома ночью. «Каждый раз, когда из-под завалов вытаскиваются безжизненные тела, мы ясно видим, как люди погибали при этом обстреле», - говорится в репортаже. В репортаже отмечается, что по сообщению азербайджанской стороны, ракета была выпущена с территории Варденисского района Армении.

В репортаже также приведены слова помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева: «Мы видим, что армянская сторона умышленно нарушает переговорный процесс, а также режим гуманитарного прекращения огня. Мы видим здесь серьезные разрушения. Они осуществили ракетный удар с территории Армении. О чем мы можем говорить после этих разрушений?!».

Съемочная группа побывала в семье, дети которой пострадали от ракетного удара. Они сообщают, что местные жители ожидают жесткой позиции в отношении этого террористического акта от международного сообщества.