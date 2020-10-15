В Ереване зря думают, что ОДКБ будет им помогать - Администрация Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В Ереване зря думают, что ОДКБ будет им помогать.

Как сообщает Trend, об этом в интервью NEWSru.co.il сказал заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«Армяне углубились на 150 километров вглубь территории Азербайджана и создали с помощью огромных бетонных блоков линию обороны. Какая страна стала бы это терпеть? Они все время устраивали провокации, поэтому мы ждали их наступление и хорошо подготовились. Возникает вопрос – что делают солдаты армянской регулярной армии за 150 километров от границы Армении на территории Азербайджана? Зачем матери их туда посылают? Они нарушили перемирие, обстреляли город Гянджа, там погибли люди. Мы ведем огонь по военным объектам, а они – по гражданским. Мало того, Ереван обратился за помощью к ОДКБ, хотя ОДКБ, как и ООН, признает принцип территориальной целостности. Ереван напрасно надеется, что в ОДКБ будут им помогать», - сказал он.

Говоря о роли внешних игроков в конфликте, Ахундов отметил, что Россия пытается остановить конфликт. Она не принимает участие в конфликте, как надеялись армяне, а ведет себя очень грамотно, добавил он.

«Что касается Турции – это наш братский народ. Они нас морально поддерживают. А другая поддержка нам не нужна, у нас достаточно сильная армия», - сказал Ахундов.

Он подчеркнул, что Азербайджан – цветущий край и в 80 процентов своих земель страна вкладывает большие деньги.

«А армяне вцепились в эти оккупированные 20 процентов территории и не дают тому же армянскому народу в Карабахе лакомиться большим азербайджанским пирогом. Азербайджан входит в первую десятку стран мира по качеству автодорог. Вся страна процветает, но они хотят, чтобы карабахские армяне жили в такой же нищете, как и вся Армения», - сказал Ахундов.