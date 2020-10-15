Международное сообщество должно содействовать выводу армянский войск из оккупированных земель Азербайджана – ливанский политолог

БАКУ/Trend/- Международное сообщество должно содействовать выводу армянский войск из оккупированных земель Азербайджана, сказал в четверг Trend ливанский политолог и исследователь Али Бакир.

Он отметил что, применение двойных стандартов по отношению к Азербайджану со стороны мирового сообщества вызывает удивление.



По словам политолога, за исключением Турции, все страны настаивают на том, чтобы заморозить конфликт, что не является решением самого конфликта.

«Данный подход, на фоне двойных стандартов к нагорно-карабахскому конфликту, дает все больше смелости Армении удерживать земли Азербайджана под оккупацией. Официальный Баку не принимает и никогда не примет такой исход событий, и в этом власти Азербайджана полностью правы, » - сказал он.



Он отметил, что, к большому сожалению, минская группа ОБСЕ не предпринимает никаких реальных шагов в рамках территориальной целостности Азербайджана, территории которого подверглись оккупации со стороны Армении.

«В ходе переговоров с минской группой ОБСЕ Азербайджан не получил ни сантиметра своих исторических территорий. Единое решение данного конфликта - обеспечение территориальной целостности Азербайджана в соответствии с международным правом. Армения должна освободить оккупированные территории Азербайджана», - сказал Али Бакир.

По словам политолога, страны которые обвинили Азербайджан в использовании наемников из Сирии и Ливии до сих пор не предоставили ни единого свидетельства об этом.

«Заявления о том что, на стороне Азербайджана воюют боевики из Сирии есть не что иное как попытки очернить Баку. Есть документально подтвержденные факты о том, что боевики из Ливана и Сирии перенаправлены в Армению для ведения боев с ВС Азербайджана», - сказал он.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.