Азербайджанская армия показала пример ведения войны XXI века - Игорь Коротченко

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия в ходе контртеррористической операции по освобождению оккупированных земель показала пример ведения войны XXI века. Об этом в интервью журналу «Region plus» заявил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Могу с уверенностью сказать, что масштаб боевых действий с применением современного оружия - беспилотников, барражирующих боеприпасов, средств высокоточного поражения целей - очень внимательно изучается со стороны генеральных штабов ведущих стран мира. Мир еще не знал таких примеров, когда одна армия, воюя с другой армией, применяет такое количество высокоточного оружия. По масштабу и интенсивности применения ударных беспилотников - это первый подобный случай в мировой истории. Ни США, ни Россия, ни Израиль, ни какая-либо другая страна мира не использовала в таком масштабе ударные беспилотники. БПЛА в конфликтах такого типа доказали свое неоспоримое преимущество. К этому надо добавить тактику азербайджанской армии по ликвидации сил и средств ПВО противника и последующему массированному применению беспилотников для уничтожения бронетехники, высокозащищенных целей и живой силы», - считает эксперт.

Он отметил, что применение высокоточного оружия минимизирует потери среди гражданского населения. "С этой точки зрения Азербайджан достиг и военного успеха, и одновременно сохранил жизни мирных граждан, проживающих в Нагорном Карабахе.

"Думаю, что будут существенные изменения в области тактики ведения боевых операций. Безусловно, опыт азербайджанской армии будет детально изучаться", - сказал Игорь Коротченко.