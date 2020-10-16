Мы освободим от оккупации все наши земли - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Мы давно ждали освобождения азербайджанских земель.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что чувствует себя победителем: "Сегодня азербайджанская армия освобождает наши земли. Есть силы, которые не хотят этого, но мы добьемся освобождения всех наших земель благодаря единству народа и решительной воле Президента Азербайджана - Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)