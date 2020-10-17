Государственный терроризм Армении и тотальная война против мирного населения Азербайджана

17 октября 2020 года в час ночи Армения обстреляла из оперативно-тактических ракет «Эльбрус» (Scud) второй по величине мирный город Азербайджана Гянджа, находящийся вдали от линии фронта. В результате ракетного удара, который изначально был направлен ереванскими террористами в густонаселенный район, были полностью разрушены жилые дома, а жители остались под завалами.

На данный момент из-под руин было извлечено более 40 раненых и 13 тел погибших гражданских лиц. Гянджа расположена далеко от зоны боевых действий, военной необходимости в этом варварском ракетном обстреле не было. Это акт безысходности армянского терроризма, который не может воевать на поле боя. Нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций, и, вынудив его бежать, продвинуться вперед. Личный состав ВС Азербайджана, накопивший боевой опыт в результате успешных военных операций, занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях.

Азербайджанская армия сохраняет оперативное превосходство, нанося урон противнику точным огнем по всей протяженности фронта. В своей злобной ненависти власти Армении взяли курс на тотальную войну против мирного населения Азербайджана и возвели терроризм на государственный уровень. Подобно нацистской Германии, Ереван прикрывает преступления своей оккупационной армии на территории Азербайджана лживыми заявлениями о «праве на самоопределение», под которым подразумеваются исключительно интересы «армянства». Терроризм и обстрелы гражданского населения в Гяндже и других мирных населенных пунктах Азербайджана, аналогичны действиям и законам фашистского государства.

Политика Армении построена на этнических чистках азербайджанцев, преследовании национальных и религиозных меньшинств, великодержавных амбициях, агрессивном противопоставлении себя ко всем соседям, а также открытом пренебрежении к международному праву и принципам гуманизма. Мир должен признать, что Азербайджан в Карабахе ведет Отечественную войну против армянского фашизма. Военных преступников, премьер-министра Армении Пашиняна, его министра обороны Тонояна и других армянских лидеров, ожидает аналог Нюрнбергского процесса. Международный суд над руководителями фашистской Армении сегодняшнего дня, которые своими преступлениями, повинны в гибели тысяч человек, разрушениях многочисленных азербайджанских городов, сопровождавшихся страшными жестокостями и зверствами, преступлениями против человечности, должен состоятся.

Директор экспертного совета Baku Network, Доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg