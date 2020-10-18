Пора объявлять капитуляцию: В воюющей за Карабах Армении

БАКУ/Trend/- Украинский социолог Илья Дробчак обратил внимание на то, что в Армении, которая втянута в войну за Нагорный Карабах, в последнее время наблюдается резкая вспышка COVID-19.

"Посмотрел на конфликт с этой стороны и шокирован, что здесь спрятался "слон в комнате", на которого мало кто обратил внимание. Заболеваемость на коронавирус в 2,5 раза хуже чем в Украине и это на фоне тысяч раненых на фронте. И все это в бедной стране", - написал он на своей странице в Facebook.

"Это те условия, в которых нужно подписывать безоговорочную капитуляцию как можно скорее. Если продолжать воевать в этой ситуации, то это вероятно обернется национальной травмой, крахом экономики и превращением Армении в страну третьего мира", - отметил Дробчак.

По данным сайта Worldometers, отслеживающего статистику распространения коронавируса в мире, Армения находится на 58 месте в мире по числу обнаруженных случаев COVID-19.

В стране, по состоянию на 18 октября зарегистрировано 64 694 случаев инфицирования, из них 1081 - летальный. Еще 48 104 человека выздоровело.