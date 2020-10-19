Последняя обстановка на фронте

БАКУ /Trend/ - В течение дня 18 октября и в ночь на 19 октября на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях, а также вдоль реки Араз продолжались боевые операции против противника, пытавшегося оказать сопротивление. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции наших подразделений из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек и 11 единиц автомобильной техники противника.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта.

В то же время стало известно, что командир и личный состав батальона, выполнявшего боевую задачу в полосе обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, потерявшего боевые позиции на многих направлениях, оставили боевые позиции и отступили. Начальник штаба 63-го танкового батальона, дислоцированного в оборонительном районе полка убит, командир 1-го батальона и его заместитель ранены.

Часть личного состава батальона на участке обороны 5-го горнострелкового полка была уничтожена, а часть, самовольно покинув боевые позиции, бежала. Среди убитых также есть заместитель командира батальона. Поступили сведения о нехватке продовольствия, горючего и боеприпасов в подразделениях полка.

На дорогах установлены комендантские посты, чтобы не допустить бегства с боевых позиций на оккупированных территориях резервистов, добровольцев, а также мужчин в возрасте до 55 лет в Армению. При осмотре транспортных средств на этих постах было выявлено, что большое количество оружия, военной формы одежды и снаряжения, а также постельные принадлежности были вывезены из зоны боевых действий и перевезены в Армению.