Азербайджан ведет военные действия в рамках международного права - правительство Турции

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ведет военные действия в рамках международного права, об этом сообщили Trend в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, Азербайджан имеет полное право освобождать свои земли от оккупации.

«Международное сообщество, вместо того чтобы призывать Азербайджан к перемирию, должно потребовать вывод армянских войск из Нагорного Карабаха»- сказали в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, Азербайджан с первого дня сталкивался с двойными стандартами мирового сообщества.

«Лишь только уважающие себя страны поддерживают Азербайджан в этом правом деле. Все попытки Армении преподнести военный конфликт в Нагорном Карабахе как межконфессиональную войну безосновательны и обречены на провал. В отличие от Армении, в Азербайджане живут представители всех религиозных конфессий и Азербайджан является примером толерантности в мире», - сказали в правительстве Турции.

С 27-го сентября по 17-ое октября погибли 60 мирных жителей, 271 человек получил ранения. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения Азербайджана.

Международное сообщество должно принять меры, которые определят международную правовую ответственность правительства Армении за действия против мирного населения Азербайджана.

Мы призываем органы конституционного контроля всех стран, а также все международные организации осудить военные преступления правительства Армении.

Информация об этих преступлениях против человечности должна быть доведена до международной общественности.

"Прогрессивное международное сообщество должно сказать четкое «НЕТ» политике фашизма и нацизма военно-политического руководства Армении», - подчеркивается в обращении.